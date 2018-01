‘Zou Van Persie dezelfde impact hebben als Kuyt? Dat geloof ik niet’

Robin van Persie en Fenerbahçe praten momenteel over de ontbinding van het nog een half jaar doorlopende contract. Het is geen geheim dat Feyenoord en trainer Giovanni van Bronckhorst in het bijzonder oren hebben naar een rentree van Van Persie in De Kuip. Bekijk hieronder een video waarin diverse oud-Feyenoorders zich uitspreken over een eventuele terugkeer van de spits.