John Guidetti laat Celta achter zich voor halfjaar bij degradatiekandidaat

John Guidetti komt het komende halfjaar uit voor Alavés, zo heeft de huidige nummer achttien van LaLiga maandagochtend laten weten via de officiële kanalen. De Zweedse aanvaller wordt gehuurd van Celta de Vigo, waar hij nog tot medio 2020 onder contract staat, maar in de afgelopen maanden op een zijspoor is beland.

Het tijdelijke vertrek van Guidetti komt niet uit de lucht vallen, aangezien de aanvaller, die in het seizoen 2011/12 op huurbasis voor Feyenoord furore maakte in de Eredivisie, onlangs al liet weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging: “Het is duidelijk dat dit geen goede situatie is, ik ben er niet blij mee. Het is iets dat moet worden opgelost. Zoals de situatie nu is, is het niet houdbaar”, verklaarde hij toen.

Alavés was niet de enige gegadigde voor Guidetti, die ook in verband werd gebracht met Levante, Real Betis, Las Palmas en Málaga. De Basken troeven de concurrentie nu echter af en worden zo de achtste werkgever van de 25-jarige Zweed in het profvoetbal. Guidetti begon zijn loopbaan bij IF Brommapojkarna, dat hem in 2008 naar Manchester City liet vertrekken. Na uitleenbeurten bij Burnley, Feyenoord, Stoke City en Celtic streek hij in 2015 neer in Vigo.