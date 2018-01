De Koning vindt baan in Jupiler League: ‘Met hem kunnen we de play-offs halen’

Hans de Koning is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. De nummer vijftien van de Jupiler League maakt maandagochtend bekend dat De Koning is aangesteld als opvolger van de ontslagen Peter van den Berg. Laatstgenoemde werd vorige maand uit zijn functie ontheven vanwege de teleurstellende sportieve prestaties in de eerste seizoenshelft.

De Koning gaat samen met Regillio Vrede, Erwin van Breugel, Hans Segers en Donny de Groot de technische staf vormen. De nieuwe trainer, die tot het eind van het seizoen is aangesteld, leidt maandagochtend al de eerste training. Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de aanstelling van De Koning, die clubloos was sinds zijn ontslag bij Go Ahead Eagles in maart 2017. "Met Hans stellen we een zeer ervaren coach aan die in het verleden heeft bewezen in korte tijd een elftal te kunnen laten presteren met attractief voetbal."

"Meest recente voorbeeld is de promotie met Go Ahead Eagles vanuit een nagenoeg uitzichtloze positie. Ook wij als RKC Waalwijk hebben nog steeds de doelstelling om de play-offs te halen dit seizoen en denken met deze trainer daar de juiste man voor binnen te halen", aldus Van Mosselveld. RKC heeft er volgens de oud-voetballer 'alle vertrouwen in' dat de club na de winterstop een flink aantal plaatsen kan stijgen in de Jupiler League. De Noord-Brabanders wonnen dit seizoen slechts vier van de negentien competitieduels.