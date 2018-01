Florentino Pérez meldt zich in kleedkamer: ‘Hij moedigde ons alleen aan’

Zinédine Zidane steekt de hand in eigen boezem na de 2-2 remise van Real Madrid bij Celta de Vigo. De trainer van de Koninklijke heeft geen verklaring voor de vormdip, maar ziet zichzelf als eindverantwoordelijke. "Ik moet de oorzaak van het probleem achterhalen, want ik ben als enige verantwoordelijk." Van de laatste vier competitiewedstrijden wist Real Madrid er slechts één te winnen.

De nummer vier van LaLiga leek zondag op weg naar een zege in Galicië, nadat Gareth Bale een vroege achterstand omdraaide met een dubbelslag. Acht minuten voor tijd sloeg Celta echter toe: 2-2. "Waardoor het misging? Door de tweede helft en doordat we negentig minuten moesten spelen", zegt Zidane in de Spaanse media. "In de eerste helft speelden we heel goed, maar daarna niet. We moeten deze wedstrijd grondig analyseren."

Zidane zag zijn ploeg te veel fouten maken en te veel balverlies lijden. "We raken de bal nooit zo vaak kwijt. Nu gebeurde het op doorslaggevende momenten. We moeten die fouten proberen te voorkomen en consistenter zijn", doceert de oefenmeester. "Soms spelen we negentig minuten lang goed, maar dat lukt ons de laatste tijd niet meer. Celta zette ons onder druk en wij speelden niet zoals we zouden moeten spelen."

"Fysiek zijn we in orde, want we bleven maar rennen. Daar gaat het niet om", benadrukt Zidane. "Kijk naar het tweede doelpunt van Celta: dat viel na een reeks fouten van ons. Door zo'n moment wordt de tegenstander sterker, terwijl bij ons de koppen omlaag gingen." Zidane tast in het duister, als hem wordt gevraagd hoe de slechte vorm van zijn elftal wel te verklaren is. "Een verklaring? Die heb ik niet."

Na afloop van het duel moesten de media wachten op de trainer en spelers van Real Madrid. Zidane hield zijn elftal in de kleedkamer en zelfs president Florentino Pérez meldde zich bij de ingelaste teambespreking. "Pérez kwam alleen maar om het team aan te moedigen, meer niet", aldus Zidane. "Het seizoen duurt nog lang. Morgen gaan we weer aan het werk. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken, maar we gaan geen gekke dingen doen. Ik hoef op dit moment geen nieuwe spelers, want ik ben gelukkig met mijn selectie."