Cruijff baalt: ‘Daarmee is het gedachtegoed van mijn vader verder aangetast’

Jordi Cruijff betreurt het vertrek van Dennis Bergkamp als assistent-trainer van Ajax. De zoon van wijlen Johan Cruijff ziet de ideeën van zijn vader steeds meer naar de achtergrond verdwijnen bij de club. In november 2015 vertrok Wim Jonk al en Bergkamp is de volgende van de 'lijn-Cruijff' die afzwaait. "Daarmee is het gedachtegoed van mijn vader verder aangetast."

De legendarische nummer 14 hoopte dat oud-voetballers problemen altijd samen zouden kunnen oplossen. "Gewoon aan tafel zitten, een wijntje erbij en dan de boel oplossen. Zowel met Jonk als Bergkamp is dat niet gelukt en dat voelt niet goed", geeft Cruijff aan in zijn column voor De Telegraaf. Hij hoopt dat de beslissing om de technische staf te vervangen 'om professionele redenen' is genomen.

"Want ook daar moeten we niet omheen draaien. Als duidelijk wordt dat iets niet werkt, dan moet je ingrijpen. We hebben het tenslotte wel over topvoetbal", erkent Cruijff. "Al dan niet terecht, heb ik wel moeite met het buitensluiten van clubmensen met een bepaalde status. Daarom ben ik best benieuwd naar wie wat heeft beslist."

De vader van Cruijff wilde 'eenzijdige en te opportunistische beslissingen' juist voorkomen met de instelling van een Technisch Hart. Zulke beslissingen worden in het topvoetbal immers te vaak genomen, vond hij. "Maar omdat Bergkamp gezegd heeft dat hij werd verrast, lijkt de beslissing buiten het Technisch Hart om genomen te zijn. Anders had hij als lid ervan moeten weten."