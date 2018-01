Van Ginkel: ‘Misschien is het voor ons goed als het daar wat onrustiger is’

PSV is als koploper aan de winterstop begonnen en de Eindhovenaren zijn momenteel in Orlando, waar de voorbereiding op de tweede seizoenshelft is begonnen. De ploeg van Phillip Cocu kon met Maximiliano Romero al een nieuwe aanwinst verwelkomen en aanvoerder Marco van Ginkel sluit niet uit dat er nog mutaties plaats gaan vinden nu de winterse transfermarkt geopend is.

“De teamspirit is nu goed dus ik hoop dat iedereen bij de selectie blijft. We hebben een nieuwe spits erbij en wellicht gebeurt er nog iets, maar ik hoop niet dat er dan iemand van ons in de winter weggaat. We kunnen iedereen goed gebruiken”, vertelt de van Chelsea gehuurde middenvelder in gesprek met Voetbal International.

PSV koestert een voorsprong van vijf punten op Ajax, dat met het ontslag van Marcel Keizer en de aanstelling van Erik ten Hag een paar roerige weken achter de rug heeft. Van Ginkel staart zich echter niet blind op de onrust in Amsterdam: “Ik volg en lees het wel, ik ben natuurlijk niet gek. Maar ik hou me er verder niet mee bezig. Misschien is het voor ons goed, als het daar wat onrustiger is en ze hebben meteen na de winterstop een paar belangrijke wedstrijden (Feyenoord en FC Utrecht, red.). Maar wij richten ons op PSV. We gaan het wel zien.”

Van Ginkel wordt al voor de tweede keer door the Blues uitgeleend aan PSV en vervult als aanvoerder en relatief ervaren speler een voortrekkersrol in de selectie van Cocu. De middenvelder probeert er dan ook voor te zorgen dat nieuwe spelers en talenten zo snel mogelijk worden opgenomen in de groep: “Romero is denk ik goed opgevangen, met name door de Spaanstalige jongens, dat is toch wat makkelijker voor hem. Hij krijgt de tijd om rustig te acclimatiseren.”