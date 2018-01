Ten Hag: ‘Hij werkte met een hele interessante trainer en kan ons helpen’

Erik ten Hag werd onlangs door Ajax aangesteld als opvolger van Marcel Keizer, maar het duurde even voordat de Amsterdammers ook zijn gewenste rechterhand konden presenteren. Alfred Schreuder werd na langdurig onderhandelen met TSG 1899 Hoffenheim toegevoegd aan de technische staf en Ten Hag is blij met de hereniging met zijn voormalige collega-trainer en medespeler.

De nieuwe trainer van de Amsterdammers had zelf inspraak in wie zijn assistent moest worden: “We hebben erover gefilosofeerd wie in de samenhang goed bij me zou passen en kamen bij Schreuder uit. Daar waren we allebei heel enthousiast over. Uiteindelijk heeft Ajax de beslissing genomen”, legt hij de aanstelling van de 45-jarige voormalige middenvelder uit in gesprek met De Telegraaf.

Ten Hag en Schreuder kennen elkaar nog van hun tijd als spelers en de hoofdcoach van Ajax introduceerde zijn huidige assistent als trainer bij FC Twente. Ten Hag weet dus goed hoe zijn nieuwe rechterhand over voetbal denkt: “Daarbij komt dat hij twee jaar met een heel interessante trainer (Julian Nagelsmann, red.) heeft samengewerkt en zijn rugzak verder heeft gevuld. Hij kan ons helpen om bij Ajax een maximale ontwikkeling in de ploeg te krijgen.”