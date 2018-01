‘Kramer wil afwachten en zegt Advocaat en voormalige werkgever af’

Michiel Kramer zit al enige maanden op een zijspoor bij Feyenoord en de spits heeft te horen gekregen dat hij in de winterstop uit mag kijken naar een andere werkgever. Verschillende clubs uit de Eredivisie hebben al geïnformeerd naar de 29-jarige aanvaller, maar Kramer is niet bereid om op ieder aanbod in te gaan.

De geboren Rotterdammer werd onlangs nog gesignaleerd op de tribune bij het Sparta Rotterdam van Dick Advocaat, dat op dat moment een oefenwedstrijd tegen Telstar afwerkte. Van een overstap naar Het Kasteel lijkt het echter niet te gaan komen, aangezien De Telegraaf maandag meldt dat Kramer de Spangenaren heeft laten weten niets te zien in een overstap.

De spits werd ook in verband gebracht met een terugkeer naar zijn voormalige werkgever ADO Den Haag, maar Kramer heeft zijn oude club volgens de ochtendkrant laten weten andere opties te willen afwachten. De na dit seizoen transfervrije aanvalsleider kon in de Hofstad een contract voor 1,5 jaar tekenen, waar hij echter niets in lijkt te zien. Of NAC Breda, de andere geïnteresseerde Eredivisionist, nog wel een kans maakt is op dit moment onduidelijk.