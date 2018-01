Fenerbahçe wil gratis winkelen bij Ajax

AS Monaco heeft het oog gericht op Stefano Sturaro, die dit seizoen pas vier duels speelde voor Juventus. Een transfer is echter pas bespreekbaar als de Italianen een andere middenvelder strikken. (Sky Italia)

De kans is groot dat Real Madrid zich in de zomer bij Chelsea gaat melden. Thibaut Courtois en Eden Hazard zijn de twee topdoelwitten om de Koninklijke te komen versterken. (Sky Sports)

Samuel Bastien kan Chievo Verona na een halfjaar alweer verlaten. De aanvallende middenvelder staat namelijk in de belangstelling van Swansea City en Wolverhampton Wanderers. (The Guardian)

Barcelona-woordvoerder Guillermo Amor heeft laten weten dat Gerard Deulofeu voorlopig niet in de plannen voorkomt. De aanvaller staat in de belangstelling van onder meer Internazionale, Napoli en AS Roma. (BeIN Sports)