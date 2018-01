‘Een droom om samen te spelen met idolen als Messi, Suárez en Iniesta’

Philippe Coutinho werd in de afgelopen maanden voortdurend in verband gebracht met een transfer naar Barcelona en zaterdagavond werd er eindelijk witte rook waargenomen in Catalonië. De Braziliaan maakt voor een bedrag dat naar verluidt op kan lopen tot 160 miljoen euro de overstap van Liverpool en liet zondagavond voor de eerste keer zijn gezicht zien in het Camp Nou.

“Ik ben erg, erg blij. Ik heb altijd gezegd dat het een droom is die uitkomt en ik ben erg blij dat ik hier ben. Om te kunnen spelen, prijzen te winnen, de fans gelukkig te maken, altijd met plezier te kunnen spelen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe club. “Het is ongelooflijk om te weten dat ik samen ga spelen met idolen, spelers die geschiedenis hebben geschreven.”

“Voetballers als Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Sergio Busquets. Ik ben erg blij dat ik met hen samen ga spelen, dat ik van hen kan leren en dat we samen dingen gaan winnen”, sluit hij af. Coutinho treft in Suárez een oude bekende aangezien de twee eerder al samenspeelden op Anfield.

De Uruguayaan kijkt ernaar uit om op opnieuw samen te spelen met de middenvelder: “Ik ben erg blij met de komst van Coutinho. Hij is een geweldige speler, iemand die erg goed in het team zal passen”, liet hij na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Levante weten aan verslaggevers.