Ibrahimovic: ‘Ik ben precies zoals zij, dus ze hadden van mij moeten houden’

Zlatan Ibrahimovic speelt inmiddels alweer anderhalf jaar voor Manchester United, maar de Zweed is zijn tijd bij Paris Saint-Germain nog niet vergeten. Ibrahimovic stond tussen 2012 en 2016 onder contract in de Franse hoofdstad en maakte in die tijd maar liefst 113 doelpunten voor les Parisiens. Ook in de Franse media wist hij regelmatig te scoren met zijn uitspraken over onder meer de Eiffeltoren.

“De mensen in Frankrijk hadden een probleem met mijn houding, ze noemden mij arrogant. Maar de Fransen staan er juist om bekend dat ze arrogant zijn, dus ze hadden eigenlijk van mij moeten houden. Ik ben precies zoals zij zijn, ik representeer hun land perfect”, blikt hij in gesprek met Canal+ terug op zijn tijd in het Parc des Princes.

PSG nam Ibrahimovic over van AC Milan, dat de Zweed op zijn beurt weer oppikte bij Barcelona. De spits werd in eerste instantie uitgeleend aan i Rossoneri, waarna hij in 2011 voor 24 miljoen euro definitief de overstap maakte. In eerste instantie was er sprake van dat Andrea Pirlo wellicht in de transfer betrokken zou worden: “Er waren onderhandelingen met Barcelona over Ibrahimovic en ik was de speler die de andere kant op zou zijn gegaan.”

“Uiteindelijk werd het opgelost en kwam Ibra alleen naar Milan. Het zou zeker een mooie ervaring zijn geweest, maar ik was gelukkig in Milaan. Ik zal nooit weten of ik het ook daadwerkelijk geaccepteerd zou hebben om naar Barcelona te gaan”, blikt de inmiddels gestopte Pirlo terug in gesprek met Sky Italia.