PSV-spits vraagt Van Nistelrooij om advies: ‘Ik stond tegenover Arias’

Donyell Malen stapte deze week met PSV op het vliegtuig naar de Verenigde Staten, waar de koploper zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De achttienjarige spits debuteerde nog niet in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, maar heeft met zijn sterke spel in de Jupiler League namens de beloften indruk gemaakt op trainer Phillip Cocu.

Malen, die afgelopen zomer werd opgepikt bij Arsenal, was in zijn laatste zes wedstrijden voor Jong PSV goed voor liefst acht doelpunten. De belofte maakte op de training van zondag een goedgehumeurde indruk en genoot van het hoge niveau. "Ik moet wennen aan kleine dingen. Soms gaat het wat sneller", zegt hij tegen PSV TV. "Ik stond bijvoorbeeld tegenover Santiago Arias en hij doet toch dingen anders dan spelers in de Jupiler League. Dan vraag ik om advies bij trainer Ruud van Nistelrooij en daar probeer ik van te leren."

De aanvaller was naar eigen zeggen niet verrast door de uitnodiging die hij van Cocu ontving voor de oefentrip van PSV. "Nee, dat niet. Ik moest naar de andere kant komen om met de trainer te praten. Hij zei: 4 januari starten we en ik wil dat jij erbij bent", legt de jongeling uit. "Ik heb hard gewerkt en mijn best gedaan."