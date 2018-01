‘Eén valkuil, Van Dijk denkt soms dat ‘ie beter is dan dat hij is’

Virgil van Dijk stapte onlangs voor het recordbedrag van 84,5 miljoen euro over van Southampton naar Liverpool en de Oranje-international produceerde vrijdag de winnende treffer tegen stadsgenoot Everton tijdens zijn debuut. Ruud Gullit maakte de 26-jarige stopper mee bij het Nederlands elftal en is onder de indruk van de nieuwe duurste verdediger aller tijden.

“Ik vind hem een heel goede verdediger, maar hij heeft één valkuil: hij is af en toe wat nonchalant. Dan denkt 'ie dat hij beter is dan dat hij is”, plaatst hij bij Rondo van Ziggo Sport wel een kanttekening. “Als hij 100 procent geconcentreerd blijft en rustig die ballen inspeelt, dan denk ik dat hij een topverdediger is.”

Van Dijk debuteerde in de Merseyside Derby en kan zondag meteen weer aan de bak als Liverpool thuis op Anfield koploper Manchester City ontvangt. The Reds bezetten momenteel de vierde plaats in de Premier League en hebben drie punten meer dan nummer vijf Tottenham Hotspur. Chelsea staat twee punten boven de ploeg van Jürgen Klopp.