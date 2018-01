Arsenal baalt opnieuw van arbitrage: ‘Hij had geen enkele verklaring’

Arsenal blameerde zich zondag in de derde ronde van de FA Cup. De Londense formatie ging op bezoek bij Nottingham Forest met 4-2 onderuit en zag zijn campagne in het roemruchte bekertoernooi daardoor vroegtijdig stranden. Manager Arsène Wenger stak de hand na afloop in eigen boezem, ondanks het feit dat het vierde doelpunt van de thuisploeg op discutabele wijze tot stand kwam.

Nadat een verdedigende actie van Mathieu Debuchy in de slotfase bij een 3-2 stand door scheidsrechter Jonathan Moss werd beoordeeld als een overtreding, mocht Kieran Dowell aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder leek de bal bij het nemen van de strafschop tweemaal te raken, maar Moss besloot het doelpunt toe te kennen, waarna het lot van Arsenal definitief bezegeld was. "Ik heb het niet gezien, maar de spelers protesteerden. Ze wisten zeker dat hij de bal tweemaal raakte", zegt Wenger op de officiële site van the Gunners.

"Maar al met al moet ik Nottingham Forest feliciteren met een uitstekende wedstrijd. Ze waren scherp en gevaarlijk. Ze verdienden te winnen, zo simpel is dat", vervolgt Wenger, die zelf overigens plaatsnam op de tribunes, nadat hij deze week vanwege kritiek op de arbitrage een schorsing van drie wedstrijden opgelegd had gekregen van de Engelse voetbalbond. De oefenmeester koos ervoor liefst negen wijzigingen aan te brengen in zijn basiself. "We hebben een zwaar programma, veel spelers zitten aan hun limiet en woensdag spelen we alweer (in de EFL Cup tegen Chelsea, red.)", licht hij toe. "Het was bijna onmogelijk om geen veranderingen aan te brengen. Het zou echter een te gemakkelijk excuus zijn; er stonden acht of negen ervaren internationals op het veld."

Per Mertesacker droeg de aanvoerdersband bij Arsenal, maar de ervaren Duitser kon een afgang niet voorkomen. De verdediger benadrukt dat het vierde doelpunt van Nottingham Forest niet had mogen tellen. "Er was tweemaal contact, het moest een vrije trap voor ons zijn. Het was duidelijk te zien, vandaar ook dat we naar de scheidsrechter schreeuwden. De arbiter had geen enkele verklaring, maar dat is verder aan hem."