Ontketende Dost schiet Sporting Portugal met hattrick naar koppositie

Sporting Portugal mag zich weer voor even koploper in de Portugese competitie noemen. Het elftal van trainer Jorge Jesus was zondagavond op eigen veld dankzij een hattrick van Bas Dost veel te sterk voor Marítimo Funchal: 5-0. Sporting gaat Benfica en FC Porto door de zege voorbij op de ranglijst, al kan laatstgenoemde later op de avond bij winst op Vitória Guimarães de koppositie weer overnemen.

Sporting gaf afgelopen woensdag in de slotfase twee punten uit handen tegen Benfica. Dost kon toen niet zijn stempel drukken op de wedstrijd, maar was in het thuisduel met Marítimo, dat zesde staat in Portugal, wel weer van grote waarde voor os Leoes. De Oranje-international ontsnapte halverwege de eerste helft aan de aandacht van de verdediging van de bezoekers, waarna hij een voorzet van Gelson Martins beheerst kon binnenlopen.

Naast Dost was ook Bryan Ruiz basisspeler bij Sporting. De ex-speler van FC Twente verscheen voor het eerste dit seizoen aan de aftrap in de Liga NOS en luisterde zijn basisplaats vijf minuten na rust op met een doelpunt. Daarna was het echter de beurt aan Dost om de aandacht volledig op zich te vestigen. De spits kon een kwartier voor tijd opnieuw scoren na een pass van Bruno Fernandes en completeerde niet veel later met het hoofd ook zijn hattrick. Marcos Acuña bepaalde in blessuretijd de eindstand.