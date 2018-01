Nigel de Jong maakt indruk bij rentree: ‘Ik trek mijn been nooit terug’

Nigel de Jong maakte zondag zijn eerste speelminuten voor 1. FSV Mainz 05. De middenvelder werd deze week vastgelegd door de Duitse club nadat zijn contract bij Galatasaray ontbonden was en speelde in het oefenduel met Borussia Mönchengladbach één helft mee. De Jong kon niet voorkomen dat Mainz met 0-3 onderuitging, maar maakte volgens BILD wel een betrouwbare indruk.

De 81-voudig Oranje-international werd na rust binnen de lijnen gebracht door trainer Sandro Schwarz en speelde een prima tweede helft. "Ik ben door de jaren heen slimmer geworden", liet hij na afloop optekenen door de Duitse sportkant. De Jong is na exact negen jaar weer te bewonderen op de Duitse velden, nadat hij Hamburger SV in januari 2009 verliet voor Manchester City.

Daarna speelde de ex-Ajacied nog voor AC Milan en LA Galaxy, alvorens hij neerstreek bij Galatasaray. Hij bouwde door de jaren heen de reputatie op een kiezelharde speler te zijn. "Ik heb me daar nooit iets van aangetrokken, ik ga altijd mijn eigen weg. Ik geef nog steeds 100 of 110 procent. Ik trek mijn been nooit terug in een duel, maar met mijn ervaring ben ik slimmer geworden."