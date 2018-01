Ten Hag: ‘Niet makkelijk zo iemand te vinden, de hele wereld zoekt ernaar’

Erik ten Hag leidde zondag zijn eerste training bij nieuwe werkgever Ajax en de opvolger van Marcel Keizer zag daar meteen aankoop Nicolás Tagliafico aan het werk. De Argentijnse linksback werd onlangs voor een bedrag van naar verluidt 4,5 miljoen euro opgepikt bij Independiente en de aantredende coach is blij er een optie achterin bij te hebben.

“Dat vond ik een verstandige keuze. Zo makkelijk is het niet om een goede linksback te vinden, daar zoekt de hele wereld naar”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Of het bij Tagliafico blijft deze transferperiode is nog niet duidelijk: “De club zal altijd alert zijn op de transfermarkt. Als er kansen voorbijkomen, zal Ajax actief handelen.”

“De komende dagen en weken ga ik met de groep aan de slag. Als daar nog dingen uit voortkomen, kan ik daar met Marc Overmars over schakelen”, gaat Ten Hag verder. De trainer kan zeker twee maanden geen beroep doen op de met een voetblessure kampende Kasper Dolberg en geeft tegenover de NOS aan dat dat een reden kan zijn om de transfermarkt op te gaan: “Daar zullen we misschien op moeten anticiperen. Dat doen we in samenspraak met de staf en directie.”

Naast Dolberg missen ook Benjamin van Leer, Nick Viergever, Daley Sinkgraven en Vacláv Cerny het trainingskamp van Ajax in de Portugese Algarve. De weer herstelde Maximilian Wöber is wel van de partij, terwijl Ten Hag ook talenten Mitchell Bakker, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Kaj Sierhuis meeneemt.