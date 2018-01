Van Hooijdonk dolenthousiast: ‘Ik vind hem één van de geilste voetballers’

Barcelona brak zaterdag een clubrecord om Philippe Coutinho los te weken bij Liverpool. De middenvelder kost de Spaanse grootmacht minimaal 120 miljoen euro, een bedrag wat naar verluidt via allerlei bonusclausules kan oplopen tot liefst 160 miljoen euro. Pierre van Hooijdonk is lyrisch over Coutinho en denkt dat de Braziliaanse balvirtuoos moeiteloos meekan op het niveau van Barcelona.

"Ik heb geen enkele twijfel. Ik vind Coutinho één van de geilste voetballers van het moment", zegt de oud-spits zonder blikken of blozen bij Ziggo Sport. "Hij beschikt over aspecten die voetbal mooi maken. Hij heeft creativiteit, is in staat om vanuit alle hoeken iemand voor de goal te zetten en beschikt bovendien over een fabelachtige traptechniek.”

Dat Coutinho gevaar kan stichten voor het vijandelijk doel bewees hij in de eerste seizoenshelft namens Liverpool: in twintig officiële wedstrijden was hij in totaal goed voor twaalf doelpunten. "Hij heeft een gevoelige binnenkant voet, maar ook een goed schot met zijn wreef. Dat zie je niet vaak samengaan", aldus Van Hooijdonk.