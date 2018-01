Braziliaans international gevleid door interesse Manchester City: ‘Een droom’

Frederico Rodrigues Santos, kortweg Fred, speelt al sinds 2013 voor Shakhtar Donetsk, maar er zou binnenkort weleens een einde kunnen komen aan het dienstverband van de centrale middenvelder in Oekraïne. De zesvoudig Braziliaans international staat naar verluidt op het lijstje van Manchester City voor aankomende zomer en ziet zelf ook wel wat in een stap naar de Premier League.

“Josep Guardiola is een geweldige coach en City een geweldig team. Ik zou daar zeker weten een stuk beter worden, dat moet ik ook”, reageert hij tegenover Globo Esporte op de geruchten. Fred hoorde rond de kerstdagen voor het eerst van de interesse van the Citizens: “Voor mij was het prachtig nieuws, helemaal op kerstavond. Nu moet ik mijn werk voortzetten en zorgen dat de hele wereld mij ziet.”

Fred speelde in de groepsfase van de Champions League met Shakhtar tegen Manchester City, waardoor Guardiola hem van dichtbij aan het werk kon zien. De Braziliaan heeft echter nog niet rechtstreeks iets gehoord van de Spaanse manager: “Ik ben nog niet door hem gebeld, ik wacht het af, maar ga nu maar, want hij zal me hierna meteen bellen”, voegt hij knipogend toe.

Shakhtar pikte de middenvelder in 2013 voor vijftien miljoen euro op bij Internacional en Fred denkt dat hij na 4,5 jaar Oekraïne wel toe is aan een nieuwe stap: “Engeland heeft de meest competitieve competitie van de wereld, daar wil ik wel spelen. Het zou goed bij me kunnen passen. Het zou belangrijk zijn om in Engeland onder een van de grote managers te spelen, dat is een droom van me.”