Nottingham Forest knikkert titelverdediger Arsenal uit FA Cup

Titelverdediger Arsenal is al heel snel gestrand in de FA Cup. The Gunners verloren met 4-2 van Nottingham Forest, de nummer veertien van de Championship, en werden zodoende voor het eerst sinds 1996 uitgeschakeld in de derde ronde van het bekertoernooi. Manager Arsène Wenger gaf in Nottingham zijn belangrijke spelers rust en bracht de tweede keuze in het veld.

Nottingham Forest, dat onlangs manager Mark Warburton ontsloeg, won slechts één van zijn laatste veertien duels met Arsenal en vorig seizoen waren the Gunners met 0-4 te sterk in de EFL Cup. Arsène Wenger werd nog nooit uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup en de laatste keer dat Arsenal al zo vroeg in het bekertoernooi werd uitgeschakeld, was in seizoen 1995/96. Toch toonde de thuisploeg weinig ontzag voor Arsenal in de beginfase van het duel en het kreeg al snel, onder meer via Zach Clough, kansen op een vroege voorsprong.

Na twintig minuten spelen kreeg Nottingham Forest de verdiende openingstreffer. Een vrije trap van Kieran Dowell vond het hoofd van Eric Lichaj, die volledig vrijstond in de doelmond en de bal van dichtbij tegen de touwen werkte: 1-0. Lang kon Nottingham Forest echter niet van zijn voorsprong genieten, want drie minuten later stond de gelijkmaker alweer op het scorebord. Een kopbal van Rob Holding belandde op de paal, waarna Per Mertesacker de rebound binnen werkte. Voor rust was met name Ben Brereton namens de thuisploeg gevaarlijk, maar zijn pogingen strandden tot drie keer toe op Arsenal-doelman David Ospina.

Ospina had één minuut voor rust echter wel het nakijken. Lichaj ving een afvallende bal op met de borst en stuurde die vanaf de rand van het strafschopgebied op fantastische wijze naar de kruising, waardoor Nottingham Forest weer op voorsprong kwam. Na een uur spelen bracht Arsenal zichzelf verder in de problemen, toen Rob Holding in het strafschopgebied een overtreding beging op Matty Cash en arbiter Jon Moss de bal op de stip legde. Brereton faalde niet vanaf elf meter en bracht de stand daarmee op 3-1.

Invaller Edward Nketiah kreeg een goede mogelijkheid om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar hij stuitte op Forest-doelman Jordan Smith. Een slippertje van de sluitpost van Nottingham Forest bracht Arsenal een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd. Smith gleed voorbij de bal, die uiteindelijk bleef liggen voor Danny Welbeck. De spits maakte daar dankbaar gebruik van en schoof de bal in het lege doel: 3-2. Vijf minuten voor tijd gooide de thuisploeg echter, met dank aan Arsenal, het duel in het slot.

Mathieu Debuchy vloerde Armand Traoré, die op knappe manier langs twee verdedigers van Arsenal was geslalomd, waarna Moss de bal opnieuw op de stip legde. Deze keer schoot Dowell raak vanaf elf meter, al gleed hij bij het nemen van de strafschop uit. Moss keurde de treffer, na overleg met de assistent-scheidsrechter, goed, waardoor de stand op 4-2 kwam. In de slotminuten moest Nottingham Forest nog met tien man verder, nadat Joe Worrall zijn tweede gele kaart kreeg. Desondanks hield de thuisploeg stand, waardoor het avontuur van Arsenal in de FA Cup er al snel opzit.