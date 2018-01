‘De bestaande situatie is een goede, maar niet goed genoeg voor Ajax’

Erik ten Hag werd anderhalve week geleden aangesteld als opvolger van Marcel Keizer bij Ajax en arriveerde zondag voor zijn eerste werkdag in Amsterdam. Tot groot vermaak op social media kwam de trainer met een koffertje van zijn vorige werkgever FC Utrecht het parkeerterrein van De Toekomst af gelopen: “Ik moest mijn spullen toch meenemen? Ik verzeker jullie dat ik met een Ajax-koffer naar Portugal afreis”, knipoogde hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Ten Hag deed zijn eerste training, geflankeerd door assistenten Alfred Schreuder en Aron Winter, wel in een Ajax-outfit: “Het staat me wel hè. Ik ben tevreden. Straal ik uit dat ik er zin in heb? Want dat is ook zo”, reageerde hij op zijn eerste werkdag bij de NOS. Ajax vertrekt maandag voor een trainingskamp naar Portugal en Ten Hag zal daar het vizier al vol richten op de hervatting van de Eredivisie.

De van FC Utrecht overgekomen oefenmeester wil zijn eigen draai geven aan het spel van de Amsterdammers: “Maar we zullen ook niet vergeten hoe Ajax op dit moment speelt. We hebben geen zes weken voorbereiding hè. Over twee weken spelen we al tegen Feyenoord...” Ten Hag werkte tussen 2013 en 2015 als trainer bij de reserves van Bayern München en kreeg daar een kijkje in de keuken van Josep Guardiola, van wie hij veel opstak: “De beleving daar, het altijd willen winnen en het dominante voetbal van Guardiola, dat spreekt mij zeer aan.”

De fans van Ajax kunnen dan ook een andere speelstijl verwachten dan het aanvallende voetbal van vorig seizoen onder Peter Bosz: “De defensieve teamfunctie is de basis van winnen. Dat is een van de dingen die ik heb meegekregen van Guardiola.” Ten Hag moet in de tweede seizoenshelft de achtervolging inzetten op koploper PSV, dat vijf punten meer heeft, en weet wat er van hem verwacht wordt: “Het gaat eerst om de korte termijn. De bestaande situatie is een goede, maar niet goed genoeg, zeker voor Ajax niet. Ajax wil de beste zijn.”