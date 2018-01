Barcelona heeft genoeg aan fraaie combinaties in eerste helft

Na de remise tegen Celta de Vigo in de Copa del Rey heeft Barcelona wel gewonnen in het eerste competitieduel van 2018. De lijstaanvoerder van LaLiga speelde zondag een goede eerste helft tegen Levante, waarin het op een 2-0 voorsprong kwam dankzij doelpunten van Lionel Messi en Luis Suárez. In het tweede bedrijf wist Barcelona het publiek niet te vermaken, maar in de blessuretijd werd het toch nog 3-0. Barcelona heeft weer een voorsprong van negen punten op nummer twee Atlético Madrid.

Levante startte nog hoopgevend, maar gaandeweg de openingsfase liepen de combinaties bij Barcelona beter. De thuisploeg had steeds meer mensen op de vijandelijke helft en de allereerste kans leverde meteen een doelpunt op. Messi wipte de bal behendig naar Jordi Alba, die terugkopte en Messi in staat stelde om raak te volleren in de verre hoek. Via de binnenkant van de paal zeilde de bal binnen. Het was het 365ste doelpunt van Messi voor Barcelona in zijn 400ste competitieduel Hij evenaarde het record van Gerd Müller: die maakte ook 365 doelpunten voor één club (Bayern München) in de grote vijf competities.

De ploeg van Ernesto Valverde voerde daarna de druk op: een fraaie redding van Oier Olazábal voorkwam de 2-0 van Suárez. Het was eenrichtingsverkeer in Camp Nou en het was wachten op het tweede doelpunt. Ousmane Dembélé, die voor het eerst sinds 16 september minuten maakte in LaLiga, zag een afstandsschot gepareerd worden door Oier. In de rebound schoot Suárez van dichtbij over het doel. De Uruguayaan liet zich niet ontmoedigen, want zeven minuten voor rust verdubbelde hij alsnog de marge.

Na een afgemeten pass vanuit de defensie werd Suárez vanaf de rechterflank bediend door Sergi Roberto, waarna de aanvaller raak volleerde in de bovenhoek. In de slotfase van de eerste helft wilde ook Ivan Rakitic een duit in het zakje doen, maar zijn poeier van afstand zoefde net naast. Barcelona kon in ieder geval terugkijken op een comfortabele eerste helft. In de tweede helft liet de thuisploeg de teugels vieren en werd Levante dreigend. Zo moest Ter Stegen zich vroeg strekken na een fraaie poging van Ivi López.

Een nog grotere kans was er halverwege de tweede helft voor Shaquell Moore. Vanaf dichtbij haalde de opgekomen rechtsback uit, maar Ter Stegen keerde de inzet knap met de voet. Barcelona opereerde slordig en creëerde zelf weinig mogelijkheden om de score uit te breiden. Negentien minuten voor tijd was Suárez wel dicht bij de 3-0: hij stuitte van dichtbij op de keeper. Het leek de laatste grote kans voor Barcelona, maar in de blessuretijd tikte Paulinho van dichtbij binnen na goed voorbereidend werk van Messi.