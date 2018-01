Hazard hakt knoop door en gaat voor topcontract

(the Sun)

Sam Allardyce wil zijn ploeg zo snel mogelijk versterken. De manager van Everton aast onder meer op de diensten van Diafra Sakho van West Ham United. (the Sun)

(The Sun)

Watford gaat niet alleen verlengen met de begeerde Abdoulaye Doucoure. Ook Richarlison, voormalig transferdoelwit van Ajax, kan rekenen op een verbeterde aanbieding. (The Sun)

De Belg gaat een nieuw contract aan met Chelsea en wordt de bestbetaalde speler in de Premier League.