Kane excelleert andermaal en helpt Tottenham ronde verder in FA Cup

Tottenham Hotspur heeft geen fout gemaakt in de derde ronde van de FA Cup. The Spurs wonnen in eigen huis met 3-0 van AFC Wimbledon, dat uitkomt in de League One. Harry Kane was bij de thuisploeg de grote man en hielp zijn ploeg met twee treffers in twee minuten over het dode punt heen, waardoor Tottenham Hotspur zich op kan maken voor de vierde ronde van het bekertoernooi.

AFC Wimbledon bewaart goede herinneringen aan Wembley, want de vorige (en enige) keer dat de club een officiële wedstrijd speelde in het nationale stadion realiseerde het promotie naar de League One. Het was de tweede keer dat de ‘supportersclub’, die door fans uit protest werd opgericht in 2002, het opneemt tegen een club uit de Premier League, nadat het in 2015 in de FA Cup op Liverpool stuitte. Slechts één keer in de laatste elf seizoenen slaagde Tottenham Hotspur er niet in om de vierde ronde van de FA Cup te halen.

Michel Vorm verscheen namens Tottenham Hotspur aan aftrap, terwijl onder meer Christian Eriksen, Dele Alli en Eric Dier rust kregen. Doelpuntenmachine Kane begon wel in de basis tegen AFC Wimbledon, dat normaal gesproken uitkomt in de League One en op het derde niveau van het Engelse voetbal een van de laagste begrotingen heeft. Ondanks dat de krachtverschillen op papier immens waren, hielden the Dons het lang vol op Wembley. De thuisploeg had weliswaar het betere van het spel, het duurde het tot de 63e minuut tot de defensie van Wimbledon moet capituleren.

Met zijn eerste doelpunt van 2018 hielp Kane Tottenham Hotspur over het dode punt heen. Twee minuten later was de spits opnieuw trefzeker, waarmee hij de thuisploeg op een 2-0 voorsprong bracht. In minuut 71 bracht Jan Vertonghen met de derde treffer the Spurs definitief in veilige haven. In de slotfase kwam de voorsprong van Tottenham Hotspur niet meer in gevaar, waardoor het zich plaatst voor de vierde ronde van de FA Cup.

Shrewsbury Town - West Ham United 0-0

Voor West Ham United wacht er in de komende weken extra werk. The Hammers wisten zondagmiddag niet te winnen van Shrewsbury Town, dat momenteel op de tweede plaats staat in de League One. Beide ploegen stonden voor het laatst in februari 1981 tegenover elkaar en destijds won West Ham United met 2-0. Dit treffen konden the Hammers niet naar zich toe trekken, waardoor na negentig minuten spelen de 0-0 stand nog altijd op het scorebord stond. Daardoor zullen Shrewsbury Town en West Ham United elkaar in de komende weken treffen in een replay in het London Stadium.