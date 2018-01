Ten Hag breidt technische staf uit en verklaart 4-3-3 heilig bij Ajax

Erik ten Hag heeft zijn technische staf uitgebreid. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax laat aan FOX Sports weten dat Richard Witschge is toegevoegd als extra assistent. Als individueel trainer was Witschge al aan de jeugdopleiding van Ajax verbonden, maar hij stapt nu dus over naar het eerste. Alfred Schreuder en Aron Winter zijn de andere assistenten van Ten Hag.

Zondag stond Ten Hag voor het eerst op het veld als trainer van Ajax. De opvolger van Marcel Keizer zag de nieuwe linksback Nicolás Tagliafico volledig meetrainen, terwijl Maximilian Wöber fit genoeg was om de groepstraining te hervatten. Maandag vliegt Ajax naar de Algarve om daar een trainingskamp te beleggen. De geblesseerden Benjamin van Leer (knie), Nick Viergever (enkel), Daley Sinkgraven (knie), Václav Cerny (knie) en Kasper Dolberg (voet) reizen niet mee.

"De staf is deels vernieuwd", beaamt Ten Hag in gesprek met FOX Sports. "Je hebt Aron Winter, Carlo l'Ami en Björn Rekelhof (inspanningsfysioloog, red.). Alfred Schreuder en ik zijn nieuw. We hebben gisteren besloten om ook Richard Witschge mee te vragen naar Portugal, omdat we met heel veel spelers naar Portugal gaan. Hij zal de staf complementeren." Overigens lijkt L'Ami binnen afzienbare tijd ook te moeten vertrekken bij Ajax.

Ten Hag gaat in het interview ook in op zijn plannen met Ajax. FOX Sports stelt de vraag of het 4-3-3-systeem heilig is. "Dat denk ik wel. Dat ligt ook aan de manier hoe je het uitvoert", geeft hij aan. "Het moet in ieder geval dynamisch zijn, met spelers tussen de linies en veel positiewisselingen. Spelers die over de zijkant opkomen, dribbelaars, creatieve mensen. Dat zijn allemaal facetten die bij Ajax tot uiting moeten komen."