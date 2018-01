‘PSV informeert in Engeland naar beschikbaarheid Van Aanholt’

PSV heeft bij Crystal Palace geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Patrick van Aanholt, zo weet de Daily Mirror zondag te melden. De Eindhovenaren zouden de vleugelverdediger het komende halfjaar willen huren van the Eagles. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Crysal Palace Van Aanholt zal laten gaan.

In de laatste wedstrijden doet manager Roy Hodgson weer geregeld een beroep op Van Aanholt en om die reden lijkt Crystal Palace niet van plan om de verdediger te laten vertrekken. De verdediger begon als basisspeler aan het seizoen bij the Eagles, maar liep in november een hamstringblessure op en kwam daarna zes competitiewedstrijden op rij niet in actie. In de thuiswedstrijd tegen Manchester City, vorige week, had Van Aanholt voor het eerst sinds lange tijd weer een basisplaats.

PSV deed afgelopen zomer al een poging om Van Aanholt over te nemen van Crystal Palace. “We hebben het vandaag nog geprobeerd bij Patrick van Aanholt, omdat we bepaalde signalen ontvingen. Hij wilde echter niet weg uit Londen”, zei technisch manager Marcel Brands nadat de zomerse transferwindow net gesloten was. Het is geen geheim dat PSV in januari graag nog een linkerverdediger aan de selectie toe wil voegen.

Van Aanholt is geen onbekende bij PSV, want hij speelde 2005 en 2007 in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. Chelsea kaapte de verdediger weg uit Eindhoven en na huurperiodes bij Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse lieten the Blues hem in 2014 naar Sunderland vertrekken. Crystal Palace telde in januari 2017 10,5 miljoen euro neer om Van Aanholt los te weken bij the Black Cats.