‘Nou, AZ slaagt erin om de top drie aan te vallen, wij niet’

Henk Fraser eist verbetering van zijn spelers in de tweede seizoenshelft. Vitesse is terug te vinden op een teleurstellende achtste plek in de Eredivisie en wist de laatste vier competitieduels niet te winnen. Momenteel verblijft Fraser met een 25-koppige selectie in het Spaanse Oliva. "Ik wil voor de volle honderd procent trainen. Er is alleen plek voor fitte spelers."

Navarone Foor (herstellend van arm uit de kom), Charlie Colkett (vanwege knieproblemen revaliderend bij zijn werkgever Chelsea), Maikel van der Werff (kniekwetsuur) en Alexander Büttner (mag weg bij Vitesse) zijn allemaal niet van de partij in Spanje. Fraser heeft gekozen voor een groep die ook daadwerkelijk wedstrijden kan spelen, zegt hij tegen De Gelderlander. "Ik mag maar 25 man meenemen. Meer niet."

"Iedereen bij Vitesse moet het besef hebben dat de tweede helft van het seizoen veel beter moet zijn. Dat is in ieders belang. En zeker ook mijn belang", erkent Fraser, die aangeeft dat op 'alle vlakken' verbetering nodig is. "Vitesse heeft de ambitie om de top drie aan te vallen. Net zoals FC Utrecht en AZ. Nou, AZ slaagt daar in, wij niet. Deze week is daarom ontzettend belangrijk. Hier zetten we de zaken voor de tweede seizoenshelft neer."