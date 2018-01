‘Het doel is dat hij als hoofdrolspeler zal terugkeren bij Juventus’

Juventus nam Marko Pjaca anderhalf jaar geleden voor een slordige 23 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Mede door een zware knieblessure groeide de 22-jarige vleugelaanvaller in Turijn nog niet uit tot vaste waarde en la Vecchia Signora besloot Pjaca daarom afgelopen week op huurbasis naar Schalke 04 te laten vertrekken.

“Marko is mentaal sterker dan voorheen, omdat hij met betere spelers heeft getraind. Het doel is om Gelsenkirchen regelmatig te spelen en Schalke te helpen om de Champions League te bereiken. Het doel is vervolgens om als hoofdrolspeler terug te keren bij Juventus, want als hij fysiek in orde is accepteert Marko geen seizoen als deze”, zegt zaakwaarnemer Marko Naletilic in gesprek met verschillende Italiaanse media. Pjaca speelde dit seizoen geen minuut in het eerste elftal van Juventus.

“Na de wedstrijd tegen Bologna realiseerde hij zich dat hij bij Juventus geen ruimte zou krijgen. Om in aanmerking te komen voor de Kroatische WK-selectie moest er iets veranderen. Hij besloot om aan te club te vragen of een verhuur mogelijk was, dat was zijn idee en niet dat van de club”, vervolgt de belangenbehartiger van de Kroatische vleugelaanvaller. “Giuseppe Marotta en Fabio Paratici luisterden naar ons en accepteerden de keuze, maar ze wilden wel per se een verhuur zonder optie tot koop.”

“Het probleem was dat we een club moesten kiezen waar hij aan spelen toe zou komen, anders was een verhuurperiode zinloos. Veel teams toonden interesse en het zou respectloos zijn om te noemen wie we afgewezen hebben. Er was in ieder geval veel interesse vanuit Duitsland, bijvoorbeeld van VfL Wolfsburg. Zij kwamen echter te laat, Schalke liet vertrouwen blijken en dat overtuigde Marko om het aanbod te accepteren. Het is nu aan hem om zich te laten zien”, besluit Naletilic.