‘Als Advocaat eerder begon, had Oranje play-offs kunnen halen’

Fred Rutten stoort zich aan de negativiteit rond het Nederlands elftal. Volgens de clubloze trainer had Oranje zich kunnen plaatsen voor het WK, als de KNVB eerder afscheid had genomen van Danny Blind. "Kijk naar de resultaten van Dick Advocaat. Dan had je wellicht in de play-offs gezeten", zegt Rutten tegen de NOS.

"Ik ben helemaal niet somber. Natuurlijk zijn we niet op het WK. Maar als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gewonnen, dan zijn we echt niet zo slecht als iedereen beweert", benadrukt Rutten. Zelf is hij al een jaar uit de voetballerij, maar toch wordt zijn naam constant in verband gebracht met allerlei vacatures. Zo wordt hij genoemd als technisch directeur van de KNVB of wellicht zelfs bondscoach. Rutten sluit niets uit, vertelt hij.

"De KNVB is bezig met een proces waarin de bond vertrouwen heeft", houdt Rutten zich op de vlakte. "Niemand weet wie ze uit de hoge hoed zullen toveren." Als de oefenmeester een aanbod krijgt van een geïnteresseerde club of bond, hapt hij niet meteen toe. "Ik wik en weeg goed wat mij interessant lijkt. Het moet bij mij passen. Ik hoor heel vaak trainers in de media roepen: 'Ik heb die afgezegd en die afgezegd'. Daar hecht ik geen waarde aan."