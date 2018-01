PEC Zwolle wil selectie intact houden en wijst ‘miljoenenbod’ van AZ af

PEC Zwolle heeft een 'miljoenenbod' op Philippe Sandler afgeslagen, zo meldt de Stentor zondagmiddag. AZ meldde zich vorige maand in Zwolle en liet weten een bedrag van naar verluidt twee miljoen euro te willen neertellen voor de talentvolle verdediger. De Alkmaarders waren ook bereid om spelers in de deal te betrekken, maar PEC hield voet bij stuk.

De clubleiding en de technische staf van PEC hebben de 'vurige wens' om de selectie volledig intact te houden. De Blauwvingers hebben een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug en staan vierde in de Eredivisie. PEC wil niet dat er wordt getornd aan de succesploeg, maar het valt desondanks niet uit te sluiten dat AZ zich opnieuw gaat melden voor Sandler.

Inmiddels is PEC in gesprek met de twintigjarige Amsterdammer over het openbreken van zijn contract. Sandler begon dit seizoen als basisspeler, maar miste de laatste zes competitiewedstrijden vanwege een gebroken sleutelbeen. Dat liep hij op na een duel met Hirving Lozano van PSV. Het huidige contract van Sandler loopt door tot medio 2019.