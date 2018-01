‘Liverpool zorgt voor onduidelijkheid; Arsenal gaat wél voor Mahrez’

Het is onduidelijk wie Liverpool als opvolger van Philippe Coutinho wil strikken. Diverse Britse media schreven dit weekend over de wens om Riyad Mahrez over te nemen van Leicester City, maar volgens het kamp-Mahrez zit die transfer niet in de pijplijn. Tegelijkertijd varieert de berichtgeving over de mogelijke komst van Thomas Lemar van AS Monaco.

Hoewel beIN Sports zaterdag schreef dat Mahrez voor circa 55 miljoen euro naar Liverpool zou gaan, claimt een vertegenwoordiger van de rechtsbuiten in gesprek met de BBC dat er geen contact is geweest met the Reds. De belangenbehartiger, die niet bij naam wordt genoemd, voegt eraan toe dat Leicester City alleen bij een 'heel aanzienlijke transfersom' medewerking verleent aan een vertrek van Mahrez. Jürgen Klopp zou zijn pijlen echter hebben gericht op een andere kandidaat, en 'zeker niet op Mahrez'.

Volgens Sky Sports is het ook niet Lemar. Liverpool gaat in januari geen poging ondernemen om de steunpilaar van Monaco over te nemen, verzekert de tv-zender. Gelson Martins van Sporting Portugal werd eveneens genoemd als potentiële opvolger van Coutinho, maar voor hem geldt hetzelfde: Liverpool ziet hem niet als kandidaat.

Ondertussen verzekert de Daily Mail dat Arsenal wél belangstelling heeft voor Mahrez. Trainer Arsène Wenger is bereid om Alexis Sánchez deze maand te laten gaan, mits de Algerijn als vervanger kan worden gestrikt. De 26-jarige Mahrez, dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 8 assists in 24 wedstrijden, ligt tot medio 2020 vast in het King Power Stadium.