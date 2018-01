Basisklant van ADO staat voor transfer naar ‘bedwinger van Chelsea’

Tyronne Ebuehi lijkt ADO Den Haag een dezer dagen te verlaten. De rechtsback staat volgens PA Sport voor een transfer naar Norwich City. Zaterdag werd Ebuehi op de tribune gespot tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Chelsea (0-0). Een transfer hing al langer in de lucht, want de Nigeriaans international beschikt over een aflopend contract.

Eerder deze week meldde Omroep West dat Norwich zich nog niet had gemeld voor Ebuehi. Inmiddels lijkt de transfer in een stroomversnelling te zijn gekomen. De nummer dertien van de Championship, die met Tom Trybull al een voormalig speler van ADO in de selectie heeft, moet wel met een transfersom over de brug komen. Het is niet bekend hoeveel geld de Eredivisionist tegemoet kan zien.

Begin vorige maand erkende manager voetbalzaken Jeffrey van As in Voetbal International dat de pogingen om Ebuehi langer vast te leggen niet succesvol waren. "We zijn al vanaf augustus met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek. Het verloopt stroef. Tyronne moet kiezen of hij zich verder wil ontwikkelen bij ADO, of dat hij liever naar een grotere Nederlandse club of het buitenland gaat."

Voor de 22-jarige Ebuehi wordt Norwich zijn tweede werkgever. De vleugelverdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van ADO en tekende in de zomer van 2014 zijn eerste profcontract. In zijn eerste twee seizoenen speelde hij af en toe; sinds 2016/17 heeft Ebuehi een basisplaats. In totaal kwam hij tot 67 competitieduels en 1 doelpunt voor ADO.