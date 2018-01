PEC eist geld van Sparta na actie Advocaat: ‘Dit is geen aardbeving’

PEC Zwolle wil geld zien van Sparta Rotterdam. De Eredivisionisten zouden aankomende dinsdag een oefenwedstrijd tegen elkaar spelen in Spanje, maar Sparta-trainer Dick Advocaat ziet volgens RTV Oost af van de wedstrijd. Een belangrijke reden daarvoor is niet opgegeven en dus wil PEC gecompenseerd worden.

De oefenwedstrijd tussen beide clubs was al op 9 november gepland en zou voor PEC dienen als afsluiting van het trainingskamp in Mijas. Sparta houdt zich niet aan het contract dat is afgesloten, zegt voorzitter Adriaan Visser van PEC. "De enige manier om onder het contract uit te komen was in het geval van bijvoorbeeld een aardbeving."

De Zwollenaren beroepen zich op de boeteclausule die in het contract is opgenomen. Ondertussen is teammanager Isaak Teunis van PEC al een paar dagen bezig met het zoeken naar een nieuwe tegenstander, maar vooralsnog zonder succes. Mede daarom eist de club geld van Sparta. De Rotterdammers hebben nog niet publiekelijk gereageerd.