Larsson beleefde moeilijke tijd in Nederland: ‘De fans waren vervloekt’

Jordan Larsson verkaste onlangs van NEC Nijmegen naar IFK Norrköping. De Zweedse aanvaller, die op 2 januari 2017 overkwam van Helsingborgs IF en dus een jaar in Nijmegen actief is geweest, zegt in gesprek met SportExpressen dat hij uitkijkt naar zijn mogelijke debuutwedstrijd voor de nationale ploeg tegen Estland: "Het zal ongelooflijk worden."

De zoon van Henrik Larsson blikt in het interview vooral terug op zijn tijd bij NEC en erkent dat hij niet kon floreren in Nederland: "Zoals de meeste mensen weten, ging het niet zoals verwacht in Nederland. Het was niet de beste periode in mijn leven. Het is geweldig om weer terug in Zweden te zijn. Jens Gustavsson (trainer IFK Norrköping, red.) belde me op en vroeg of ik interesse had."

"We hebben wat gegeten samen en hij vertelde me wat mijn rol in de ploeg zou zijn. Dat deed hij eerder ook al, maar toen koos ik voor NEC, wat destijds goed voelde. Nu heb ik een trainer die in mij gelooft en een plan voor mij heeft. Nu moet ik bewijzen wat ik waard ben. Bij NEC was het soms lastig. Als je geen trainer hebt die je echt mag, krijg je geen extra kans die anderen misschien wel krijgen."

Larsson blikt ook terug op de moeilijke tijd die NEC doormaakte afgelopen seizoen: "NEC is geen grote club in Nederland, maar er is nog steeds veel druk, want de hele stad staat achter de ploeg. De fans waren toen gek en stonden buiten het stadion en schreeuwden naar ons. Ze stonden daar en 'blaften' naar ons. Ze waren vervloekt", besluit de jonge Zweed.