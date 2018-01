‘Zelfs mijn moeder van tachtig weet dat we een verdediger missen!’

Internazionale heeft de laatste zeven wedstrijden niet in winst weten om te zetten en de druk op Luciano Spalletti neemt toe. De Italiaanse trainer, die met zijn ploeg in de Serie A negen punten achterstaat op koploper Napoli, eist achter de schermen naar verluidt versterkingen om kwalificatie voor de Champions League te realiseren.

Volgens Corriere della Sera is een vergadering afgelopen vrijdag tussen Spalletti en de verschillende directeuren van Inter uitgelopen op een ruzie. De trainer is ontevreden over het gebrek aan activiteit op de transfermarkt. Spalletti is van mening dat de selectie te klein is. Volgens La Gazzetta dello Sport is technisch adviseur Walter Sabatini naar China gevlogen om met de eigenaren van Suning Group te praten.

Sabatini probeert naar verluidt Suning te overtuigen om onder meer Ramires van Jiangsu Suning op huurbasis naar Italië te laten verkassen. Spalletti maakte zijn onvrede over de grootte van de huidige spelersgroep kenbaar na het 1-1 gelijkspel tegen Fiorentina afgelopen vrijdag: "Ik kan het niet meer aan, ik weet niet meer wat ik moet zeggen", aldus de oefenmeester tegenover Mediaset.

"Waarom vertel jij niet in de kleedkamer dat de spelers niet goed genoeg zijn?! Ik probeer mijn werk te doen, maar er zijn nou eenmaal moeilijkheden. Het is voor iedereen duidelijk dat wij bijvoorbeeld een centrale verdediger missen. Zelfs mijn moeder van tachtig weet dat! Jullie hebben constant gevraagd naar onze transfers en ik heb 750 keer hetzelfde antwoord gegeven. We moeten het doen met wat we hebben, maar ik zal het niet als excuus gebruiken."