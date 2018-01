Kongolo maakt grote indruk: ‘Ik weet niet eens of hij alle namen al kent’

Terence Kongolo heeft een geslaagd debuut achter de rug bij Huddersfield Town. De huurling van AS Monaco speelde zaterdag negentig minuten mee in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Bolton Wanderers (1-2). Trainer David Wagner werkt nog maar een paar dagen met de verdediger, maar is nu al onder de indruk geraakt.

Wagner noemt de bijdrage van Kongolo 'erg goed'. "Ik was onder de indruk van zijn aanvallende spel. Al zijn passes kwamen aan", vertelt de oefenmeester bij Sky Sports. "Het fysieke aspect van het voetbal in Engeland past bij hem, want hij stond tegenover Aaron Wilbraham. Dat is een van de sterkste gasten in de Championship. Ik had vandaag niet meer kunnen vragen voor Terence."

"Hij heeft maar een paar dagen meegetraind; ik weet niet eens of hij alle namen al kent hier", voegt Wagner lachend toe. Kongolo was niet de enige Nederlander die indruk maakte, want Rajiv van La Parra opende de score voor Huddersfield. Het was voor Huddersfield de eerste officiële zege in vijf wedstrijden. De club wachtte sinds de 1-4 overwinning op Watford van 16 december op een overwinning.