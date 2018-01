Strootman schaamt zich diep: ‘Ik heb nog nooit zo slecht gespeeld’

Kevin Strootman gaat door het stof na de 1-2 nederlaag van AS Roma tegen Atalanta. Het optreden was reden voor diepe schaamte, stelt de middenvelder na afloop bij Roma TV. Mede door een doelpunt van Marten de Roon leidde Atalanta bij rust met 0-2; in de tweede helft, toen De Roon al was weggestuurd met een rode kaart, maakte Roma maar één doelpunt.

Vooral het eerste bedrijf was volgens Strootman ver onder de maat. "Het is beschamend om zo voor eigen publiek te spelen als wij deden in de eerste helft", oordeelt de Oranje-international. Van de laatste vier officiële wedstrijden verloor Roma er drie. Alleen thuis tegen Sassuolo ging de ploeg van Eusebio Di Francesco niet onderuit (1-1). "Ik denk dat het een mentale kwestie is. We hebben geen zelfvertrouwen en nemen geen verantwoordelijkheid. Het probleem ligt niet bij onze tactiek of fysieke gesteldheid."

"We moeten uit dit dal klimmen. We moeten hard werken en terugkeren op ons niveau", predikt Strootman. Zelf kijkt de voormalig PSV'er ook terug op een zwakke wedstrijd. Zo liet hij zich aftroeven door De Roon in de voorbereiding op het openingsdoelpunt van Atalanta. "We moeten allemaal meer doen en dat begint met mij. Ik heb in mijn vier jaar bij deze club nog nooit zo slecht gespeeld", erkent Strootman. "In de tweede helft probeerden we het wel, maar het was te laat."

Het is volgens Strootman zaak dat elke speler verantwoordelijkheid neemt. De komende twee weken ligt de competitie stil en gaan de spelers de problemen bespreken. "Natuurlijk, denk je dat we dat nog niet doen?", vraagt Strootman hardop. "We werken er elke dag aan, zowel op als buiten het veld, ook al zeggen mensen dat we alleen maar achteroverleunen en niks doen. Zelfvertrouwen krijg je alleen als je goed speelt en wedstrijden wint. Als ik zo speel als vandaag (zaterdag, red.), dan kan ik niemand helpen."