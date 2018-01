Ödegaard hekelt ‘zwart-wit-mentaliteit': ‘Het is sindsdien extreem geweest’

Martin Ödegaard werd in het verleden gezien als een van de grootste voetbaltalenten ter wereld en zodoende legde Real Madrid in 2015 miljoenen neer om de Noor te strikken. Vanaf begin januari 2017 schittert Ödegaard in het shirt van sc Heerenveen en in gesprek met VG Sporten zegt de jongeling dat hij al veel heeft meegemaakt.

"Het is extreem geweest sinds mijn tijd in Noorwegen. Je wilt je er niet mee bezighouden (de media-aandacht, red.), maar ik heb ook niet het gevoel dat het mij heeft veranderd of dat ik het noodzakelijk achtte dat ik me afzijdig moest houden of me moest koest houden vanwege de buitenwereld. Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Mijn carrière is tot nu toe goed gegaan."

Op vijftienjarige leeftijd maakte Ödegaard zijn debuut voor de nationale ploeg van Noorwegen en na iedere wedstrijd moest het talent soms tientallen journalisten te woord staan. De creatieveling zegt dat de media niet altijd een juist beeld geven van de werkelijkheid: "De meningen zijn altijd erg zwart-wit. Als het goed is, is het opeens wel erg positief allemaal. Als het wat minder gaat, is het opeens heel slecht. Maar zo zijn de media nou eenmaal."

Ödegaard zegt dat hij in de loop der jaren meer volwassen is geworden en beter kan omgaan met druk. Dit heeft ook mede te maken met de steun van zijn vader: "Mijn vader was mijn coach vanaf mijn vijfde tot mijn dertiende. Eerst woonde ik met mijn vader, maar nu ben ik alleen. Ik heb stappen gemaakt en ik heb ook het gevoel dat ik een betere voetballer ben geworden."