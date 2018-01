‘Je hoorde iedereen over Frenkie de Jong, niemand over Virgil van Dijk’

Virgil van Dijk speelde in de jeugdopleiding van onder meer Willem II, maar werd destijds niet gezien als een van de grootste talenten. De verdediger kreeg geen contract aangeboden en vertrok op negentienjarige leeftijd naar FC Groningen. Frank Evenblij, tv-presentator en een bekende supporter van de Tilburgers, vindt het doodzonde dat Van Dijk nooit in het Koning Willem II Stadion heeft gespeeld.

"Van Dijk is bij Willem II altijd onder de radar gebleven. Toen Frenkie de Jong in de jeugd speelde, zoemde rond: 'Dat is de toekomst van het Nederlandse voetbal'. Over Van Dijk hoorde je niemand", memoreert Evenblij in de Volkskrant. Analist en oud-voetballer Pierre van Hooijdonk ziet in Van Dijk een moderne verdediger. "Niet alleen door zijn fysiek, mentaal is hij ook ijzersterk. Ik zie in hem een toekomstig leider van Oranje. Liverpool heeft een uitstekende zet gedaan."

Bij zijn debuutwedstrijd tegen Everton in de derde ronde van de FA Cup maakte Van Dijk donderdag het winnende doelpunt. De supporters van Liverpool lopen al weg met de mandekker, maar volgens Van Hooijdonk krijgen robuuste types als Van Dijk in Nederland te weinig waardering. "Wij raken hier alleen opgewonden van kleine, beweeglijke, technische spelers. We zetten liever een dwerg met een goede inspeelpass achterin dan een tikje houterige, lange vent die goed kan koppen."