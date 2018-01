Manager ‘transferdoelwit van 55 miljoen’ niet ongerust: ‘Dit is speculeren’

Riyad Mahrez is al een tijdlang op zoek naar een stap hogerop en wellicht gaat de aanvaller Leicester City deze transferperiode inruilen voor Liverpool. De onderhandelingen tussen de twee Premier League-clubs over de veelzijdige buitenspeler, die wordt gezien als de vervanger van de naar Barcelona vertrokken Philippe Coutinho, zouden zich al in een vergevorderd stadium zitten.

Sky Sports claimde dat de 26-jarige Mahrez zondag al medisch gekeurd wordt en dat de deal op een bedrag van 55 miljoen euro zal worden afgerond. Er ligt op Anfield een contract voor vier seizoenen klaar voor de 35-voudig international van Algerije, die sinds de winter van 2014 voor the Foxes uitkomt. Claude Puel hoopt dat Mahrez nog even te bewonderen zal zijn in het King Power Stadium.

"Ik heb gezegd dat ik ik mijn beste spelers graag wil houden. Riyad is een waardevolle speler voor de ploeg", aldus de manager van Leicester City, geciteerd door onder meer de Daily Mirror. "Als ik dingen met hem bespreek, heeft hij een goede attitude. Hij houdt van voetbal en is een gelukkige speler. Ik wil graag verder werken met de beste spelers, dus ook met Riyad."

De Franse manager ontkent dat Mahrez heeft gezegd dat hij Leicester City wil verlaten. "Hij is blij bij ons. De rest is speculeren. Voor mij is er geen probleem. Men kan speculeren over transfers en dat doet men graag in deze periode, maar ik ben niet ongerust.” Mahrez speelde tot dusverre 162 wedstrijden voor Leicester City en was daarin goed voor 43 doelpunten en 33 assists.