Ballenjongen inspireert City met levensverhaal en krijgt ‘blue carpet treatment’

Bristol City won in december verrassend van Manchester United in de Carabao Cup en de Championship-club neemt het dinsdag in de halve finale van het bekertoernooi op tegen Manchester City. Bij de ontmoeting met the Citizens mag ballenjongen Jaden Neale, die bij de overwinning van Bristol City in de armen vloog van manager Lee Johnson, een ‘blue carpet treatment’ verwachten.

De tienjarige Neale vierde de late 2-1 van Korey Smith tegen United door een feestje te vieren met Johnson, die het enthousiasme van de ballenjongen wel kon waarderen. Nadien werd de pupil van de Bristol City Academy een lokale bekendheid; verschillende media berichtten over het korte, doch heftige levensverhaal van Neale. Zijn zus Chloe kampt met een spierziekte, terwijl zijn moeder te maken kreeg met borstkanker.

“Vorig jaar pleegde de oom van Jaden zelfmoord. Dat was erg zwaar traumatisch voor hem. Nu viert hij iedere goal voor zijn oom”, zegt moeder Laura in gesprek met de Bristol Post. “Jaden is een bikkel, maar de laatste jaren waren heftig.” City hoorde van het verhaal van Jaden en nodigt hem en zijn familie uit voor de halve finale in het Etihad Stadium. Neale krijgt een 'blue carpet treatment' die normaal alleen is weggelegd voor jeugdspelers van de opleiding van City.

Hij mag Josep Guardiola en de spelers van City ontmoeten, krijgt een tour door het stadion en is aanwezig bij de interviews. "Voetbal is zijn leven. Hij houdt van het spelen voor Bristol City en maakt altijd stadions uit Lego. Hij kan niet wachten om de spelers te ontmoeten. Het is geweldig voor hem, maar hij gaat zeker hopen op een overwinning van Bristol City”, aldus zijn moeder.