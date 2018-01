‘Ten Hag zal denken: ‘god, het is wel Ajax waar ik aan de slag kan!’

Erik ten Hag maakte onlangs de overstap naar Ajax en zal het niet gemakkelijk krijgen in de Johan Cruijff ArenA, stelt Frank de Boer. De oud-verdediger weet als geen ander hoe moeilijk het is om bij een club in te stappen wanneer je de voorbereiding op het seizoen niet helemaal hebt meegemaakt. Dat deed hij immers zelf bij Internazionale.

“Ergens in de winterstop aan de slag gaan is vreselijk, omdat de voorbereiding wel héél erg kort is”, zegt De Boer tegen Metro. “Dat heb ik bij Internazionale ook meegemaakt, omdat ik anderhalve week voordat de competitie begon pas werd aangesteld. En toch word je dan op de eerste resultaten afgerekend, terwijl dat eigenlijk niet eerlijk is.”

De Boer vindt het echter niet gek dat Ten Hag op de aanbieding van Ajax is ingegaan: “Soms komt er een trein voorbij die je gewoon móet pakken. Internazionale is een wereldclub en Ten Hag zal ook denken: ‘godverdikkie, het is wel Ajax waar ik aan de slag kan!’ Ik denk dat hij er goed past, maar we moeten het afwachten of hij de club naar een nieuwe titel kan leiden.”

De 47-jarige De Boer zegt sinds zijn ontslag bij Crystal Palace de nodige aanbiedingen te hebben ontvangen, maar dat hij die niet interessant genoeg vond. Hij focust zich nu op het nieuwe seizoen en hoopt dan weer ergens aan de bak te kunnen. Ten Hag werd zaterdag overigens gepresenteerd bij Ajax en vliegt zondag met zijn nieuwe werkgever mee naar het trainingskamp in Portugal.