‘Mourinho hoort budget voor Özil; Duitser verlangt riant weeksalaris’

Mesut Özil loopt komende zomer uit zijn contract bij Arsenal en naar verluidt heeft de middenvelder de clubs voor het uitkiezen. Ook Manchester United is zeer geïnteresseerd in de Duitser en volgens de Daily Mirror heeft José Mourinho te horen gekregen dat de club een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro mag spenderen aan Özil.

Mourinho zou liever zien dat zijn voormalig pupil, met wij hij bij Real Madrid samenwerkte, pas komende zomer zich gaat aansluiten bij the Red Devils. De Portugese oefenmeester vreest echter dat onder meer Paris Saint-Germain en Bayern München al eerder hun slag proberen te slaan en de 29-jarige creatieveling pogen te paaien met een hoog salaris.

In totaal mag Mourinho ruim negentig miljoen euro spenderen deze transferperiode. Naar verluidt verlangt Özil een weeksalaris van ruim 300.000 euro en United zou bereid zijn hieraan te voldoen als de club een overeenstemming heeft bereikt met Arsenal. Özil speelt sinds de zomer van 2013 voor Arsenal en de international is tot dusver tot 179 wedstrijden gekomen voor the Gunners, waarin hij 36 keer het net trof en 62 assists afleverde.