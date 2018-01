Vitesse open voor verkoop ‘onprofessionele’ Büttner: ‘Hij mist het vuur’

De wegen van Alexander Büttner en Vitesse lijken deze winterstop te gaan scheiden. De verdediger is door trainer Henk Fraser uit de selectie gezet, omdat hij al langere tijd niet voldoet aan de fitheideisen van de Eredivisionist. Volgens de Gelderlander moest Büttner na de winterstop topfit terugkeren, maar voldeed hij bij metingen nog niet aan een vereist vetpercentage van 10 tot 12 procent.

"We staan open voor verhuur of verkoop van Alexander Büttner", zegt technisch directeur Marc van Hintum in gesprek met de lokale krant. De Gelderlander reconstrueert hoe Büttner de afgelopen tijd zich niet aan de regels heeft gehouden: "Langzaam verliest hij de aansluiting bij Vitesse. Ondanks waarschuwingen van de staf en Fraser. De Doetinchemmer mist het vuur en de discipline en verschijnt zelfs te laat op de training."

Büttner had een ongezond eetpatroon en kampte als gevolg daarvan vaak met overgewicht, schrijft het dagblad. Toen de verdediger in januari 2017 werd aangetrokken door Vitesse, was hij tien kilo te zwaar. De ex-speler van onder meer Manchester United moet door de maatregel van Fraser het trainingskamp van Vitesse in Spanje aan zich voorbij laten gaan. Ook zaakwaarnemer Aleksandar Bursac heeft al aangegeven dat de toekomst van zijn pupil waarschijnlijk niet meer in Arnhem ligt.

Büttner kwam een jaar geleden over van Dinamo Moskou en kwam dit seizoen tot nu toe twaalf keer in actie in de Eredivisie. In november verloor hij echter zijn basisplaats aan Lassane Faye. Hij maakte zijn laatste opwachting voor Vitesse op 2 december in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het was al duidelijk dat Büttner verhuurd mocht worden, maar nu kan de verdediger ook definitief vertrekken uit GelreDome.