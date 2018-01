‘Liverpool zet na transfer Coutinho streep door verhuur van talent’

Liverpool heeft een overstap van Ben Woodburn naar Sunderland geblokkeerd, zo meldt de Daily Mail. Jürgen Klopp wil de achttienjarige linksbuiten vanwege het vertrek van Phillipe Coutinho voorlopig niet op huurbasis laten gaan.

Manager Chris Coleman van Sunderland rekende al op de komst van de in Chester geboren Welshman, maar lijkt dus verder te moeten zoeken. Woodburn, zesvoudig A-international, kwam dit seizoen nog niet in actie in de Premier League, maar deed wel 44 minuten mee in de EFL Cup-wedstrijd tegen Leicester City (2-0 verlies).

Woodburn speelt sinds de Onder-7 voor Liverpool en doorliep sindsdien alle jeugdelftallen. Hij werd vorig seizoen verkozen tot Talent van het Jaar van Liverpool en tekende in september een nieuw contract. Hij ligt nu tot medio 2022 vast op Anfield.