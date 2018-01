‘Manchester City geeft ‘pre-World Cup boost’ met nieuw contract’

Leroy Sané kan een nieuw contract tekenen bij Manchester City. De Daily Star meldt dat het salaris van de buitenspeler zal stijgen van 67.500 naar 112.500 euro per week en spreekt in de editie van zondag van een pre-World Cup boost.

Josep Guardiola is tevreden over de ontwikkeling die de negenvoudig international van Duitsland doormaakt en wil hem daar nog voor het WK in Rusland voor belonen met een nieuwe arbeidsovereenkomst. De 21-jarige Sané was dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 11 assists in 28 officiële wedstrijden in het eerste elftal.

Het huidige contract van Sané loopt tot medio 2021 door, maar het is onduidelijk tot wanneer de nieuwe verbintenis van hem door zal lopen. Sané speelt sinds de zomer van 2016 voor Manchester City; het talent kwam toen voor naar verluidt 43,7 miljoen euro over van Schalke 04. Namens Schalke kwam de negenvoudig international tot 57 wedstrijden.