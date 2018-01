Villarreal legt opvolger van Bakambu voor vijftien miljoen euro vast

Villarreal heeft een opvolger gevonden voor de vertrokken Cédric Bakambu. Jiangsu Suning maakt namelijk bekend dat men een akkoord heeft bereikt over de transfer van Roger Martínez. “Het is altijd de droom van Roger geweest om in Europa te voetballen en de club respecteert en steunt die droom. We hopen dat Martínez in LaLiga nog succesvoller zal zijn dan hij hier is geweest”, klinkt het.

Jiangsu doet geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens Sina Sports en Marca gaat het om een bedrag van vijftien miljoen euro. De club uit China maakt zodoende een flinke winst op de zevenvoudig international van Colombia, want men had hem in de zomer van 2016 voor nog geen negen miljoen overgenomen van Racing Club de Avellaneda.

De 23-jarige Martínez, die de bijnaam El Chapu draagt, kwam in dienst van Jiangsu tot 20 doelpunten en 10 assists in 42 officiële wedstrijden. Hij wordt in het Estadio de la Cerámica dus de opvolger van Bakambu, wiens transfer naar Beijing Guoan zo goed als rond is. De Congolees levert Villarreal naar verluidt veertig miljoen euro op.