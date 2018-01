Jozefzoon rekent af met vooroordeel: ‘Kijk naar iemand als Mokotjo’

Florian Jozefzoon aardt goed in de Championship. Bijna een jaar geleden maakte de buitenspeler de overstap van PSV naar Brentford, waarvoor hij wekelijks in actie komt. Volgens Jozefzoon is het een misvatting dat in de Championship vooral fysiek voetbal wordt gespeeld.

In Nederland stond Jozefzoon onder meer bekend om zijn snelheid, maar niet om zijn fysiek. "Ik moet het natuurlijk niet alleen van mijn snelheid hebben, want ik kan ook gewoon voetballen", vertelt hij aan Voetbalzone. "Gelukkig wil Brentford graag voetballen. We hebben niet veel fysiek in het elftal. We hebben meer echte voetballers, zoals Kamohelo Mokotjo. Dat is gewoon goed voor mij."

Jozefzoon merkt dat zijn ploeggenoten hem liever bedienen met een steekpass, dan dat ze op goed geluk de lange bal spelen. "Het is niet alsof we alleen maar lange ballen naar de spits spelen en voor de tweede bal gaan", legt de ex-PSV'er uit. "Of dat een misplaatst vooroordeel is over de Championship? Ja, dat denk ik heel erg. Er zijn zoveel teams die hier proberen te voetballen."

Het volledige interview met Florian Jozefzoon verschijnt woensdag op onze website.