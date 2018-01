Barcelona-huurling loopt zware blessures op en zet streep door seizoen

Het seizoen voor Sergi Samper is voorbij. De 22-jarige verdedigende middenvelder liep zaterdagavond tegen Eibar (1-2 nederlaag) een kuitbeenbreuk en een gescheurde enkelband op en wordt zondag in Barcelona geopereerd.

Las Palmas heeft in overleg met Barcelona besloten dat Samper door de doctoren van de Catalaanse club verder behandeld zal worden en dat er nu dus feitelijk al een einde is gekomen aan de huurovereenkomst. Samper vertrok eind augustus naar Las Palmas om meer ervaring op te doen.

De voormalig jeugdinternational van Spanje speelde vijf wedstrijden op Gran Canaria, met een totaal aantal speelminuten van 342. In dienst van Barcelona kwam hij tot dusverre tot twaalf officiële wedstrijden in het eerste elftal. Namens het tweede van Blaugrana kwam hij al 137 keer in actie.