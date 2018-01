Eriksen troeft concurrentie af: ‘Ik ben dankbaar dat ik opnieuw win’

Christian Eriksen is zaterdagavond uitgeroepen tot Deens Voetballer van het Jaar. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur liet in de verkiezing Kasper Schmeichel van Leicester City en Thomas Delaney van Werder Bremen achter zich.

Eriksen speelde een uitstekende WK-kwalificatiereeks, maakte een hattrick tegen Ierland en presteerde ook in de Premier League stabiel. Het is de vierde keer in zijn carrière dat hij de prijs wint, want Eriksen werd ook in 2013, 2014 en 2015 verkozen tot beste speler. Vorig seizoen ging de award naar de huidige runner-up Schmeichel.

“Ik ben dankbaar om de prijs opnieuw te winnen”, liet Eriksen tijdens het gala via Skype weten. “Ik bedank mijn collega’s die op mij gestemd hebben. We gaan naar het WK, het wordt een prachtig jaar. Ik bedank iedereen die mij in 2017 geholpen heeft en degenen die mij al mijn hele carrière hebben geholpen.”